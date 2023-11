Mann spazierte mit Machete bewaffnet durch Wien

Waffe im Gebüsch entdeckt

Nach dem Vorfall verließ der Mann das Lokal und machte sich auf den Weg, weitere Passante auf der Straße mit seiner Waffe zu bedrohen, schildert die Wiener Polizei. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den 61-Jährigen binnen kürzester Zeit anhalten und festnehmen. Seine Waffe wurde in einem Gebüsch gefunden. Geständig ist der Mann nicht, so die Polizei am Sonntag.