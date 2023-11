Steirische Traditionswirt sperrt für immer zu

Das Wirtesterben in der Steiermark ist damit jedoch um ein weiteres Kapitel reicher. Gab es im Jahr 2012 noch mehr als 1500 Gasthäuser in unserem Bundesland, sind es aktuell nur noch rund 1000. Am gestrigen Samstag hat zum Beispiel auch der Schusterbauer in Maria Lankowitz das Licht in der Küche für immer abgedreht, bereits Anfang des Monats hat auch das Gasthaus Kapitel in Kainach geschlossen.