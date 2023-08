Wie steirische Familie dem Gasthaus-Sterben trotzt

Wenn man am prachtvollen Schloss Trautenfels die viel befahrene Ennstal-Bundesstraße (B320) in Richtung Donnersbach verlässt, werden die Wiesen scheinbar grüner, die Berge mächtiger, der Himmel wirkt blauer. Und dort - gefühlt am Ende der Welt - steht das Gasthaus Rüscher, das vor 500 Jahren erstmals urkundlich erwähnt wurde.