Rapids Dauerbrenner im Teamchef-Visier

Dauerbrenner beschreibt am besten den Part, den Leo Querfeld bei Rapid inne hat: Bis auf die finalen 15 Minuten in Debrecen spulte der 19-Jährige in dieser Saison alle Matches über die volle Distanz ab, ist auch im 21. Pflichtspiel in Hartberg gesetzt, die einzige Konstante in der Innenverteidigung.