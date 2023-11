Hypo-Volleyballer sind bereit für spanische Fiesta

Die Hypo-Volleyballer dürfen weiter auf den Aufstieg in die Hauptphase der Champions League hoffen. Die Tiroler Riesen schossen am Freitag beim 2. Quali-Turnier in Belgrad Gastgeber Partizan in 73 Minuten mit 3:0 aus der Halle. Am Samstag trifft Hypo im Entscheidungsspiel auf Gruppenfavorit Las Palmas.