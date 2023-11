Babler-Auszählung | Babler-Garantie

Babler-Garantie. Wie wird Andreas Babler heute um die Stimmen der Delegierten kämpfen? Schafft er noch einmal eine so feurige Rede wie in Linz, mit der er damals wohl die Mehrheit drehen konnte? Die Hauptbotschaften sind gestern durchgesickert, „Krone“-Innenpolitik-Leiterin Ida Metzger verrät in unserer heutigen Ausgabe die wichtigsten Punkte, auf die Babler eingehen wird. Es werde eine mit Klassenkampfparolen gespickte Negativ-Erzählung. Mit dem Sozialstaat gehe es seit Jahrzehnten bergab. Den Ursprung dieser Entwicklung sieht Babler in der Ära von Wolfgang Schlüssel, mit dessen schwarz-blauen Koalition sei begonnen worden, „die Errungenschaften von 30 Jahren SPÖ-Kanzlerschaft niederzureißen“. Seither habe sich die Ungleichheit dramatisch vergrößert. Besonders vorknöpfen möchte sich der Traiskirchner „Robin Hood“ die Milliardäre, weil, wie er sagen wird, die Superreichen heute so gut wie nie lebten, der Inbegriff dafür sei Immobilien-Jongleur René Benko. Bablers Benko-Botschaft: „Das, was dieser Multimilliardär aufgeführt hat, das war ein Raubüberfall auf den Steuerzahler.“ Als nächster Kanzler möchte er diese „Ära der Ungerechtigkeiten“ beenden. Am heutigen Parteitag wird er daher ein „Sicherheitsversprechen“ abgeben. Er will die Sicherheit garantieren, dass die Schulen der Kinder in „Ordnung“ sind, dass man einen Operationstermin bekommt, dass Essen, Heizen und Wohnen nicht immer teurer werden. Ob er das umsetzen wird können? Da werden so manche Unkenrufer sagen: mit Sicherheit nicht.