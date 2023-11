Autolenkerin (90) „schoss“ Mopedfahrer (15) ab

Eine 90-Jährige fuhr Freitag gegen 15.15 Uhr mit ihrem Auto in Waizenkirchen auf der B129 und wollte links in die Zufahrt zum Lagerhaus abzubiegen. Dabei kam es zum frontalen Zusammenstoß mit einem 15-jährigen Mopedlenker aus Waizenkirchen. Der Teenager und sein 14-jähriger Mitfahrer wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung in das Klinikum Wels gebracht.