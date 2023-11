Baby-Vorfreude, Träume von Europa und ein Plan B

Ein kurzes, aber aussagekräftiges „Mum & Dad“ unter dem Posting, darüber ein Foto, auf dem Stefan Posch und seine Verlobte Lena in schwarz gekleidet sind, er beide Hände auf den Baby-Bauch seiner Partnerin legt. Es sind intensive, aber sehr schöne Wochen, die der ÖFB-Teamspieler derzeit in Bologna erlebt. Mit dem Klub ist der Steirer nach zehn Matches in Folge ohne Niederlage (vier Siege, sechs Remis) in der Tabelle der Serie A auf Platz 6 empor geklettert und somit auf Europacup-Kurs. Ende Juni hielt der 26-Jährige um die Hand seiner Lena an, die Influencerin sagte „Ja“. Und nun freuen sich die beiden darauf, erstmals Eltern zu werden.