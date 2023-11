Eine historische Tour zwischen Volders und Wattens

Vor dem Schloss Aschach den Zaun entlang und bei der Infotafel rechts am Steig voran. Es geht jetzt steiler empor und rechts am Fitnessparcours vorbei. Wir zweigen später ein paar Schritte links ab zum Freilichtmuseum Himmelreich. Anschließend zurück in die Rundtour und sehr bald links die Aussichtsplattform nicht übersehen.