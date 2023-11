VIPs feiern auf Luxus-Party ++ Naschenweng im Talk

In der Society ging es heiß her: Bei der 3SI Luxury Night wurde ordentlich gefeiert. Doch wie viel Luxus ist in Zeiten wie diesen eigentlich noch angebracht? Einige Promis hatten eine klare Meinung dazu. Auch bei Manfred Baumanns neuer Kalenderpräsentation sowie bei Edith Leyrers 80er-Feier war die Promi-Dichte groß.