Mostviertler erfüllte sich (Wirte-)Traum

Während der Corona-Zeit hat Alex Taschl, der damals beim Land Niederösterreich in der Abteilung Wasserbau tätig war, die Konzessionsprüfung für das Gastgewerbe erfolgreich abgelegt. Und weil sein Onkel das Café und Restaurant „Schonzeit“ in St. Georgen am Ybbsfeld wegen seiner Pensionierung nicht mehr weiter führen wollte, ergriff Taschl vor zwei Jahren die Chance. Er hat das beliebte Lokal übernommen und nach der Corona-Zeit wieder eröffnet.