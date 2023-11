Mörder schlug erneut zu, zuckt bei Prozess aus

In Wien betritt ein 75-Jähriger lachend den Verhandlungssaal 1, blödelt noch vor den Medienvertretern. Ein Erscheinungsbild, das völlig im Gegensatz zu dem steht, was ihn vor Gericht brachte. Am 21. Mai hat er versucht, seine Lebensgefährtin umzubringen, entstellte sie völlig.