Flugmanöver missglückt: Paragleiter (27) stürzt ab

Zum verheerenden Zwischenfall war es laut Polizei am Mittwoch gegen 12.15 Uhr gekommen. Der 27-Jährige wollte in Innsbruck-Arzl im Bereich des Lehmwegs landen. Das ging jedoch leider gründlich schief. „Aufgrund eines falschen Flugmanövers klappte der Schirm auf der linken Seite ein, woraufhin der Einheimische abstürzte“, so die Ermittler.