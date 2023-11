Raptors überraschen bei Titelanwärter Dallas

Ausflug in den TD Garden

In ihrem dann vierten Auswärtsspiel hintereinander sind die Raptors am Samstag bei den Boston Celtics zu Gast, die im Spitzenduell der Eastern Conference mit den Philadelphia 76ers als 103:106-Verlierer vom Feld mussten. Daran änderten auch 29 Punkte von Kristaps Porzingis als erfolgreichster Scorer der Partie nichts. Joel Embiid sorgte beim sechsten Sieg in Folge des nunmehr alleinigen Führenden im NBA-Osten für 27 Punkte und zehn Rebounds. Tyrese Maxey steuerte 25 Zähler bei.