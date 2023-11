„Würde Özil nicht mehr nach Deutschland lassen“

Abseits des Fußballs hatte Özil zuletzt mit Social-Media-Postings, in denen er sich im Nahost-Konflikt mit den Palästinensern solidarisiert, für Schlagzeilen gesorgt. Auch in den Jahren zuvor hatte der 35-Jährige ordentlich Wirbel verursacht - etwa in Form eines gemeinsamen Fotos mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan oder Solidaritätsbekundungen mit den muslimischen Uiguren in China.