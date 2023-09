Basler schießt: „Arrogant und größenwahnsinnig“

„Elf Blinde auf dem Platz“

Tatsächlich hatte der Sechser gegen Japan nicht gerade seine beste Leistung gezeigt, wurde deshalb bereits in der 64. Minute für Pascal Gross ausgewechselt. Basler attackierte die deutsche Nationalmannschaft und vor allem Can deshalb scharf: „Wenn du elf Blinde auf dem Platz hast, kann der Trainer auch nichts machen! Wenn ich da einen Emre Can arrogant über den Platz rennen sehe, wie er versucht Fußball zu spielen, was er gar nicht kann … die rennen alle herum wie Falschgeld!"