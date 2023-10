Özil: „Freies Palästina“-Tweet nach Raketenangriff

Wirbel um Ex-Fußballstar Mesut Özil. Der ehemalige deutsche Nationalteamspieler hat sich per Tweet zur Lage im Gazastreifen geäußert und dabei vor allem mit dem Hashtag „FreePalistine“ und dem Fakt, dass die Zeilen unmittelbar nach einem Raketeneinschlag in ein Krankenhaus in Gaza-Stadt veröffentlicht wurden, für Aufregung in den Kommentaren gesorgt.