Bildungsdirektor will an die Schule zurück

Ab 2024 wieder an HAK Neusiedl

„Die Arbeit eines Bildungsdirektors ist mehr als ein Fulltime-Job. Um mehr Zeit meiner Frau widmen zu können, habe ich mich dafür entschieden, die Funktion zurückzulegen“, kündigt Zitz an. Nach den Semesterferien im Februar 2024 wird er an die HAK Neusiedl am See zurückkehren. „Als Lehrer sind die Pflegeaufgaben besser zu managen.“