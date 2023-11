Sanitäter verging sich an minderjährigen Mädchen

Ein ganz anderes Bild ergab sich allerdings aus den Aussagen der Opfer und Zeugen. So schilderten etwa eine als Zeugin geladene Freundin sowie die Mutter eines der Opfer unter Tränen, was das Mädchen ihnen anvertraut hatte. Für den Schöffensenat war der Fall am Ende klar, der 31-Jährige wurde im Sinne der Anklage schuldig gesprochen. Soll meinen: 21 Monate teilbedingte Haft, wovon er sieben Monate absitzen muss. Zudem muss an die beiden Opfer in Summe 4000 Euro Schmerzensgeld bezahlen.