KAC gewinnt Derby, Salzburg behauptet Platz eins

4401 Fans sahen in Klagenfurt ein spannendes Derby, in dem der KAC das Lenkrad zumeist in der Hand hatte. Nach scharfem Querpass von Manuel Ganahl stellte Lukas Haudum mit einem Schuss zwischen die Beine von VSV-Goalie Jean Philippe Lamoureux auf 1:0 (13.), Thomas Vallant legte fünf Minuten nach Beginn des Mitteldrittels nach. Der VSV hatte zwar durchaus seine Möglichkeiten, aber auch Glück, bei einem Schuss von Jensen Aabo Jesper an die Querlatte (28.) nicht noch weiter in Rückstand zu geraten.