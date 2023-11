Leclerc-Drama und Crash nach wenigen Sekunden

In der Einführungsrunde machte Cherles Leclerc im Ferrari einen Abflug und landete in der Streckenbegrenzung. „Ich habe die Hydraulik verloren! Warum zur Hölle habe ich so viel Pech!“, wütete der Monegasse im Teamfunk. Für ihn was das Rennen vorbei, noch ehe es begonnen hatte.