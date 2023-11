Der „Ninja“ von Seebarn rettet Schildkröten in Not

Lebende Tiere am Postweg aus Vorarlberg

Während ich Markus durch seine Auffangstation RespekTurtle in Seebarn am Wagram folge, hinterlässt ein Postzusteller einen Karton mit der Aufschrift „Live Animals“ beim Hauseingang. Der Inhalt: sechs griechische Landschildkröten. Absender ist die Bezirkshauptmannschaft Feldkirch in Vorarlberg.