Einem Aufstieg steht die eigene Torsperre im Weg

Grundsätzlich ist Altach heute im Achtelfinalspiel gegen BW Linz der haushohe Favorit. Umsetzen kann die Standfest-Elf dies aber nur dann, wenn endlich wieder Tore geschossen werden. Den letzten Treffer in der Bundesliga erzielte Mike Bähre am 24. September im Heimspiel gegen Austria Wien aus einem Elfmeter. Seither haben die Rheindörfler alles mitgemacht, nur keine Tore geschossen. Aluminium-Treffer, aberkannte Tore, Chancen vergeigt. Damit muss jetzt Schluss sein, denn mit BW Linz kommt keine Übermannschaft in die Cashpoint-Arena. Im ersten Aufeinandertreffen in der Bundesliga in der Stahlstadt trennten sich die beiden heutigen Gegner 1:1.