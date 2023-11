Begeisterung um GAK gegen Sturm! Tradition zieht

Schöne Erinnerungen an die Kindheit in der Obersteiermark. Beim Kicken im Schulhof wurde immer wieder dieselbe Frage gestellt: „Bist du Sturm oder GAK?“ Die Derbys in den 80er- und 90er-Jahren bleiben ewig im Gedächtnis. Etwa die Bierduschen in der „Gruabn“, die Selbstinszenierung von GAK-Trainer Adi Pinter in der Körösistraße - oder die ungenierten Streitgespräche der Präsidenten vor laufender Kamera.