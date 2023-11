Halloween war nicht zum Gruseln

Halloween ist in Vorarlberg noch eine sehr junge Tradition, so richtig gefeiert wird das Event hierzulande erst seit zwei Jahrzehnten. Leider haben in den vergangenen Jahren wiederholt Krawallmacher und Randalierer in der Halloweennacht für Schlagzeilen gesorgt - auch im Ländle. Da derzeit das gesellschaftliche Klima generell sehr gereizt ist, hat sich die Vorarlberger Polizei bereits im Vorfeld dazu entschieden, zu Halloween verstärkt Präsenz zu zeigen - einerseits aus Gründen der Prävention, anderseits, um im Bedarfsfall sofort einschreiten zu können.