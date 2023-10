Teuer Jubiläumsbrunnen bereits verunstaltet

Nicht einmal eine Woche hat es gedauert, schon wurde der umstrittene Jubiläumsbrunnen in Favoriten beschmiert und verunstaltet! Erst vergangenen Dienstag ist die Luxusfontäne feierlich mit viel Pomp und Trara von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bürgermeister Michael Ludwig und zwei Stadträten eröffnet worden. Doch an dem künstlerisch gestalteten Brunnen, der wohlfeile 1,8 Millionen Euro kostete, scheiden sich von Anfang an die Geister. Sogar eine eigene Petition wurde deshalb gestartet. Ohne großen Erfolg.