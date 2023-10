Das letzte in Gmünd vollstreckte Todesurteil

In Erinnerung an diese dramatische Geschichte und zu Ehren aller zu Unrecht Hingerichteten veranstaltet der Kulturverein in Kooperation mit der Stadt am 9. November (19 Uhr) die musikalische Lesung „missVERSTANDENunERhört“ in der Lodronschen Reitschule. „Unter anderem wird auch aus Original-Gerichtsakten vorgelesen“, so Rudiferia. Auch Texte aus dem bekannten Roman „Eva Faschaunerin“ sind zu hören.