Punkteabzug für Rapid? „Es muss Vernunft her!“

Katzer: „Das muss man einfach vermeiden“

„Ich glaube, dass man differenzieren muss, was genau passiert. Ich glaube, dass man wegen des VAR nicht anpfeifen hat können. Klar ist, dass es uns nicht hilft, überhaupt, wenn von der Bundesliga so eine Strafe, so eine Warnung ausgesprochen worden ist. Das muss jedem bewusst sein - und da muss auch so viel Vernunft her, dass man dem Verein in Zukunft nicht schadet“, fordert Katzer im Sky-Interview. „Jeder weiß, was passieren kann, wenn das so weitergeht oder wieder etwas passiert - und das muss man einfach vermeiden!“