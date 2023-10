Hohe Strafe! Jetzt droht Rapid sogar Punkteabzug

Einspruch von Sturm

Sturm kündigte umgehend Einspruch gegen das Strafausmaß an. „Aus unserer Sicht ein sehr hartes Urteil, bei dem die von uns selbstauferlegten Sofortmaßnahmen, Sanktionen und proaktiven Schritte der zukünftigen Verbesserung nicht berücksichtigt wurden“, sagte der Geschäftsführer Wirtschaft, Thomas Tebbich. Der Klub wolle seine Position noch einmal verdeutlichen und arbeite weiter daran, das Stadion als sicherer Platz des Sports zu wahren. Auch Rapid will sich noch am Dienstagnachmittag zu der Causa äußern.