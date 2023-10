Austrias Held: „Das Derby war der Knackpunkt“

Am Sonntag gab’s bei Sturm ein 1:0, Violett holte nach 1631 Tagen wieder einen „Dreier“ in Graz, sorgte zudem auch für die erste Pleite der Grazer. Ausgerechnet Andreas Gruber (machte für Sturm 65 Spiele) brachte die Veilchen mit dem ersten Torschuss und seinem achten Saisontor in Front (14.): „Wir wollten hier mindestens einen Punkt mitnehmen. In der zweiten Halbzeit ließen die Jungs kaum mehr Torchancen zu. Wir haben uns gefangen, sind hinten gefestigt. Jeder weiß, was zu tun ist. Der Trainer macht einen super Job“, lobt Gruber. Eine überragende Leistung brachte auch Christian Früchtl.