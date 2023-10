Sturm Graz gegen Austria Wien ab 14.30 Uhr LIVE

Es war bisher ein goldener Oktober, den Fußball-Vizemeister Sturm Graz am Sonntag auch erfolgreich abschließen will. Mit der Moralinjektion vom 2:2 gegen Atalanta Bergamo und als ungeschlagener Tabellenführer gehen die Grazer in das Heimspiel gegen Austria Wien und peilen auch im vierten Bundesliga-Match in diesem Monat einen Sieg an. Sie würden damit auch einen 26 Jahre alten Klubrekord einstellen. Seit eineinhalb Jahren gab es für die Austria gegen Sturm nichts zu holen, die Steirer gewannen fünf Duelle hintereinander. Folgt der sechste Streich, zieht das Team von Christian Ilzer mit der Osim-Truppe von 1997 gleich, die die ersten zwölf Saisonspiele ohne Niederlage absolviert hat.