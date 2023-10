Rassismus-Skandal überschattet Real-Sieg

Tchouameni unterlief ein unkontrollierter Rückpass in den Strafraum, Alaba versuchte zu klären, doch Gündogan presste ihm den Ball ab und traf (6.). Eine Stunde lang war Barça überlegen, traf u.a. auch zweimal die Stange! Zog sich dann aber zurück, während bei Real mit Modrics Einwechslung (63.) Elan kam. So schlug wieder einmal die Stunde von Jude Bellingham. Mit einem Kracher bezwang er Ter Stegen zum 1:1 (68.). Und in der 92. Minute stand Reals Goldjunge genau richtig, als der Ball über Carvajal und Modric glücklich vor seine Füße sprang. Er stocherte ihn zum 2:1 ins Tor, sein zehnter Treffer im zehnten Liga-Spiel. Wahnsinn! Da hätte statt eines Stones-Hits eher der Beatles-Klassiker „Hey Jude“ gepasst. „Bellingham macht aktuell einen großen Unterschied“, lobte Trainer Ancelotti. „Er spielt wie ein Veteran.“ Mit 16 Jahren und 107 Tagen wurde übrigens Barças Lamine Yamal zum jüngsten Clasico-Spieler aller Zeiten.