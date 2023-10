Vienna Capitals beenden in Salzburg Pleitenserie

Die Vienna Capitals haben ihre Negativserie in der ICE Hockey League ausgerechnet bei Meister EC Red Bull Salzburg beendet. Vor 2.532 Zuschauern in der Salzburger Eisarena setzten sich die Wiener am Freitag dank eines Treffers von Carsen Twarynski mit 2:1 nach Verlängerung durch und feierten damit den ersten Sieg nach neun Niederlagen in Serie. Für die Salzburger war Adam Payerl 92 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit noch der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen.