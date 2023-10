Nach 331 Tagen: Manuel Neuer feiert sein Comeback

Sein bisher letztes Match hatte Neuer am 1. Dezember 2022 bei der Fußball-WM mit dem DFB-Team gegen Costa Rica bestritten. Im Anschluss an das Turnier hatte er sich bei einer Ski-Tour Schien- und Wadenbein am rechten Unterschenkel gebrochen und arbeitete seitdem an seiner Rückkehr. Von einem Comeback Neuers schon vor einer Woche gegen den FSV Mainz und anschließend im Champions-League-Gruppenspiel bei Galatasaray Istanbul hatte Tuchel noch abgesehen.