Verletzter versteckte sich nach Unfall im Keller

Am Nationalfeiertag ging in Pinsdarf kurz vor Mitternacht ein Notruf bei der Polizei ein. Ein Anzeiger teilte mit, dass er soeben einen Mann mit einer Kopfverletzung vorgefunden habe und dieser die Rettung benötigen würde. Als die Polizisten am Einsatzort eintrafen, war die verletzte Person allerdings nicht mehr vor Ort.