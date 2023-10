Die Ski-Nation mit einem neuen Wir-Gefühl

„Krone“: Marko, du startest in deine zweite Saison als Österreichs Herren-Chef. Was hast du aus deinem ersten Jahr gelernt?

Marko Pfeiffer: Nach 20 Jahren als Gruppentrainer und direkt am „Mann“ ziehe ich jetzt mehr die Fäden im Hintergrund, feile an Abläufen, Fragen der Organisation. Meine Premierensaison war keine einfache. Unterm Strich waren wir im Nationen-Weltcup nur die Nummer 3, das ist natürlich zu wenig!