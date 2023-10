Kritik zum Ski-Start: Reist Real mit dem Fahrrad?

In einer Frage, die die ganze Welt betrifft und zu lösen hat? Die Fußballer von Real Madrid oder Paris Saint-Germain reisen auch nicht mit dem Fahrrad im Drei-Tage-Rhythmus durch Europa. Die Formel 1 und die MotoGP nehmen auf ihren irren Zickzack-Routen durch die Welt auch nicht das Ruderboot. Und die täglichen Reiserouten in den nordamerikanischen Profiligen wie NBA (Basketball), NHL (Eishockey) oder MLB (Baseball) produzieren wohl in einer Woche mehr Flugmeilen als der gesamte Ski-Tross in einer Saison.