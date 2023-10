Tunnel gesperrt: Fehlalarm löst Mega-Stau aus

Die Aufregung ist groß. Autofahrer stehen vor dem Tunnel Kaisermühlen Richtung Floridsdorf. Die Tunneleinfahrten sind gesperrt. Laut elektronischen Anzeiger ist ein Brand im Tunnel dafür verantwortlich. Das stimme allerdins so nicht, erklärt ein Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr. Denn es handelt sich um einen Fehlalarm.



Ein LKW im Stau habe - offenbar durch zu großen Abgasmengen aus seinem Auspuff - die internen Brandmelder ausgelöst. Die Asfinag habe das Problem nun erkannt. Die Tunnel werden in Kürze wieder freigegeben, so die Feuerwehr. Bis sich der Mega-Stau auflöst, wird es noch dauern.