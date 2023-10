Von Adventmärkten, Sonnenterrassen bis Panoramen

„Naturnaher alpiner Winterurlaub mit Panorama von seiner sonnigsten und familiärsten Seite mit Mehrwert"; klingt sperrig, ist aber das, was potenzielle Urlauber offenbar von unserem Land erwarten; und was Kärnten auch bieten kann. Mit dieser „Kernbotschaft“ starten jetzt Touristiker, Kärnten Werbung und Seilbahner in eine Wintersaison, die laut Umfragen Chancen bietet. Denn 20 Prozent mehr Gäste wollen heuer Winterurlaub machen. „Vorsichtig optimistisch“ gibt sich Landesrat Sebastian Schuschnig. Kärnten-Werber Klaus Ehrenbrandtner rechnet mit „guten Karten“.