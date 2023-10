Home Invasion in Tirol: Drei Verdächtige entlarvt

Zum brutalen Raubüberfall auf die 82-jährige Einheimische war es am 29. August gegen 10.30 Uhr gekommen. „Die Frau hielt sich zu diesem Zeitpunkt in ihrem unversperrten Haus auf. Zwei bislang unbekannte Täter drangen in das Gebäude ein, drückten das Opfer gewaltsam vom Eingangsbereich zurück in das Haus und forderten Geld und Wertsachen“, hieß es damals vonseiten der Ermittler.