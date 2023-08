Raubopfer (82): „Ich hatte zu keiner Zeit Angst“

Sie wollte eigentlich nur die Zeitungen entsorgen, doch plötzlich wurde die 82-Jährige am Dienstagvormittag von zwei Unbekannten in ihr Haus in Gnadenwald gedrängt. „Die beiden Männer haben sofort Geld und Schmuck gefordert“, schilderte Renate A. (Name von der Redaktion geändert) am Tag nach dem schrecklichen Überfall die bangen Minuten. „Ich bin mir absolut sicher, dass es sich bei den Männern um Einheimische gehandelt hat - schließlich bin ich in einem Gasthaus aufgewachsen und habe da ein Gespür für die Leute bekommen“, betonte die rüstige Seniorin im Gespräch mit der „Krone“.