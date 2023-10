So lebten wir im Jahr 1965, so geht’s uns heute

Österreich, 1965: Josef Klaus von der ÖVP sitzt im Kanzleramt. Das rot-weiß-rote Nationalteam treibt mit einer Niederlagen-Serie den Fans tiefe Sorgenfalten in die Gesichter. FS2 sendet lediglich an drei Tagen in der Woche, natürlich in Schwarz-Weiß. Freddy Quinn und Cliff Richard duellieren sich um Platz 1 der Hitparade, eine kleine, britische Combo namens The Rolling Stones mischt mit „Satisfaction“ ebenfalls fleißig mit.