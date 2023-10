FIS-Präsident in Nöten: Wie absurd wird es noch?

Seit einigen Tagen verdrängen sie Fußballschuhe, Wanderstöcke und Golfschläger aus den Regalen. Ski samt Bindung und Schuhe reihen sich bei Intersport Winninger in Amstetten nun aneinander. Das Warten auf den ersten Käufer dauert dabei nicht ganz so lange wie jenes auf den ersten Schnee. „Bereits Anfang Oktober werden die ersten Skier verkauft“, freut sich Geschäftsführer Rainer Winninger auf den Winter. Mit dem Ski-Weltcup-Opening am kommenden Wochenende in Sölden wird dieser schon jetzt eingeläutet.