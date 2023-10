Stillgelegte Gleise aus Dornröschenschlaf erwecken

Künftige Nostalgiefahrten

Geführt sollte sie auf der noch bestehenden Trasse der einstigen Kaltenleutgebner Bahn werden, die heute nur noch für Nostalgiefahrten genutzt wird. Das Ziel: Die Waldmühle-Siedlung mit Hunderten Wohnungen, die vor zwölf Jahren in Rodaun anstelle des alten Zementwerkes errichtet wurden, könnte damit an den öffentlichen Verkehr angebunden werden. Die Planungsstudie zu dem Vorhaben hätte bis 2022 vorliegen soll. „Wo ist sie? Gibt es die Absicht, die Bahnlinie wieder zu nutzen?“, will Weninger jetzt in einer Anfrage von Verkehrslandesrat Udo Landbauer wissen.