Sendeschluss: FPÖ-Tschürtz will ORF1 abdrehen

Grundlegende Reform gefordert

Grundsätzlich brauche es aber eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ist der Freiheitliche überzeugt. Es sei nicht nachvollziehbar, dass der ORF durch die Haushaltsabgabe 70 Millionen Euro an Mehreinnahmen lukriere, mit denen er gewissermaßen machen könne, was er wolle. Vielmehr solle der Österreichische Rundfunk zuerst ein Budget erstellen und nach diesen Vorgaben die Finanzierung vom Bund erhalten, so Tschürtz. Er ist sich sicher: „Diese neue ORF-Steuer wird im kommenden Wahljahr die Gemüter erhitzen.“ Nächstes Jahr stehen EU- und Nationalrats- sowie 2025 die Landtagswahl an.