„Essen auf Rädern“: Leistbar essen seit 50 Jahren

Gemüsesuppe und gebackener Leberkäse standen am 1. Oktober 1973 für 120 Linzer am Speiseplan, als das „Essen auf Rädern“ erstmals auf Initiative vom „Mascherl-Franz“ - dem damaligen Bürgermeister Franz Hillinger - mit drei Kombis ausgeliefert wurde. Der Andrang und das Interesse waren von Beginn an enorm.