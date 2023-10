Die Qual der Wahl - Handball an drei Ecken

Schauplatz Hollabrunn: Der Aufsteiger fühlt sich in der Rolle als krasser Außenseiter wohl – darauf will man im Beisein von Fußball-Legende Andi Ogris auch gegen Bregenz (18.30) bauen. Gefeiert wird so oder so, in der Weinviertel-Arena steigt ein Oktoberfest. Da Legionär Galina operiert wurde, wird sich die Doppelfunktion von Spielertrainer Vlatko Mitkov um einige Zeit verlängern.