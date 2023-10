Ried und Stripfing setzen Siegesserien fort

Stripfing ist mit dem sechsten Saisonsieg in der 2. Fußball-Liga nach Punkten mit dem Zweiten Schwarz-Weiß Bregenz gleichgezogen. Die Niederösterreicher setzten sich am Freitag dank eines furiosen Beginns in Lafnitz mit 3:0 durch. Der Rückstand des Verfolger-Trios, dem auch der gegen die Vienna mit 4:1 siegreiche Vierte Ried angehört, auf Leader GAK beträgt vor dem Abendspiel der Steirer bei der Admira acht Zähler. Der Fünfte FAC spielte gegen Schlusslicht Amstetten 0:0.