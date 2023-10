Widerliche Inzestpraktiken bei „Familie Grauslich“

Grauslich. Anders kann man es wohl nicht beschreiben, was in einer Familie im Bezirk Eferding vorgefallen sein soll. In den vergangenen drei Jahren soll es immer wieder zu Inzest gekommen sein – und zwar zwischen einer heute 21-Jährigen, ihrem Vater (45) und dem 17-jährigen Halbbruder. „Blutschande“ nennt das Gesetzbuch diese Praktiken, und die sind mit Gefängnis oder Geldstrafen bedroht – siehe auch Infokasten.