Pannenhauptstadt Wien - Ihre Meinung ist gefragt!

Dass aus Wiener Großprojekten sehr häufig Großprobleme wurden, berichteten wir erst kürzlich. Diese „Tendenz“ scheint sich in der Bundeshauptstadt bereits seit mehreren Jahrzehnten abzuzeichnen - so etwa das Wiener AKH, später die Event-Halle, dann vor einigen Jahren das KH-Nord oder die erst kürzlich eingetretene Wien-Energie-Krise. Doch könnte man diese Liste noch beliebig fortsetzen - erzählen Sie der Community in den Kommentaren von den Ihrer Meinung nach größten Kasperln und lustigsten Pannen der Wiener Projektgeschichte!